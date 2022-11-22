В Казани определили места для временного складирования снега
Исполкомом города Казани определил места для временного складирования снега по следующим адресам:
- Кировский и Московский районы: ул. Васильченко, 41в и ул. Путейская, 10;
- Вахитовский и Приволжский районы: ул. Портовая (в сторону ул. А. Халикова), ул. Портовая, 2а, ул. Братьев Батталовых;
- Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: пересечение улиц Ф. Амирхана и М. Миля (в районе авторынка);
- Советский район: жилой массив Дербышки (за КОМЗ), вблизи ж. м. Самосырово и в самом ж. м. Самосырово, ул. Аграрная.
Также места определены в близлежащих к Казани районах таким как:
- Высокогорский район: восточная часть с. Высокая Гора, Красносельское сельское поселение северо-западная часть от ул. Станционной, пос. Каменка;
- Пестречинский район: Кощаковское сельское поселение определены координаты в д. Царево, в Шигалеевском сельском поселении, в селе Новое Шигалеево, в ЖК «Царево», в Богородском сельском поселении и селе Пестрецы.
В Министерстве экологии Татарстана напомнили, что в зимний период складирование собранного снега допускается осуществлять только на специально подготовленные и отведенные площадки или вывозить снег на снегоплавильные установки. Не допускается размещение мест складирования снега в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сброс снега на поверхность ледяного покрова водоемов и водосборную территорию, а также в радиусе 50 м от источников нецентрализованного водоснабжения.
За нарушения условий размещения снежных свалок юридические и физические лица могут быть привлечены к административной ответственности, в зависимости от обстоятельств правонарушения.
В Казани за минувшие выходные на полигоны и снегоплавильные пункты вывезли более 17 тысяч тонн снега, сообщил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев. Дорожные службы приступили к обработке дорог, в том числе посыпке противогололедным материалом. За выходные на дорогах использовали более 3,5 тысячи тонн противогололедных материалов — песко-соляной смеси для дорог второй и третьей категории и противогололедного реагента для дорог первой категории.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым