В Казани определили места для временного складирования снега

Исполкомом города Казани определил места для временного складирования снега по следующим адресам:

Кировский и Московский районы: ул. Васильченко, 41в и ул. Путейская, 10;

Вахитовский и Приволжский районы: ул. Портовая (в сторону ул. А. Халикова), ул. Портовая, 2а, ул. Братьев Батталовых;

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: пересечение улиц Ф. Амирхана и М. Миля (в районе авторынка);

Советский район: жилой массив Дербышки (за КОМЗ), вблизи ж. м. Самосырово и в самом ж. м. Самосырово, ул. Аграрная.

Также места определены в близлежащих к Казани районах таким как:

Высокогорский район: восточная часть с. Высокая Гора, Красносельское сельское поселение северо-западная часть от ул. Станционной, пос. Каменка;

Пестречинский район: Кощаковское сельское поселение определены координаты в д. Царево, в Шигалеевском сельском поселении, в селе Новое Шигалеево, в ЖК «Царево», в Богородском сельском поселении и селе Пестрецы.

Фото: realnoevremya.ru

В Министерстве экологии Татарстана напомнили, что в зимний период складирование собранного снега допускается осуществлять только на специально подготовленные и отведенные площадки или вывозить снег на снегоплавильные установки. Не допускается размещение мест складирования снега в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сброс снега на поверхность ледяного покрова водоемов и водосборную территорию, а также в радиусе 50 м от источников нецентрализованного водоснабжения.

За нарушения условий размещения снежных свалок юридические и физические лица могут быть привлечены к административной ответственности, в зависимости от обстоятельств правонарушения.

В Казани за минувшие выходные на полигоны и снегоплавильные пункты вывезли более 17 тысяч тонн снега, сообщил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев. Дорожные службы приступили к обработке дорог, в том числе посыпке противогололедным материалом. За выходные на дорогах использовали более 3,5 тысячи тонн противогололедных материалов — песко-соляной смеси для дорог второй и третьей категории и противогололедного реагента для дорог первой категории.

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Илина Хакимова