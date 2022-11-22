В Татарстане дорожные организации полностью готовы к работе в зимних условиях

В Республике Татарстан дорожные организации полностью готовы к работе в зимних условиях. Об этом сообщил сегодня директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов.

Всего в распоряжении дорожных организаций имеется 1 148 единиц специализированной техники. Это 336 комбинированных дорожных машин, 131 автогрейдеров, 119 роторов и 562 единиц другой техники (экскаваторы, бульдозеры, тракторы).

Фото: realnoevremya.ru

— Мероприятия по содержанию региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений в текущем сезоне осуществляются на основании заключенных государственных контрактов с девятью генеральными подрядными организациями по содержанию автодорог и 12 генподрядными организациями по содержанию искусственных сооружений, — отметил Данилов.

Также подготовлено 54 базы противогололедных материалов: песко-соляная смесь — 472,7 тыс. тонн и техническая соль — 26 тыс. тонн.

В Татарстане в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий, предупредили в Гидрометцентре республики. На территории региона в среду и четверг, 23 и 24 ноября, возможны осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, местами сильные. На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица. 23 ноября в республике также ожидаются туман и метель.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова