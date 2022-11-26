За сутки с улиц Казани вывезли более 7 тысяч тонн снега

С казанских улиц прошлой ночью вывезли 7,3 тыс. тонн снега, из них 5,1 тыс. — в ночные часы, сообщили в мэрии города.



Убирать снег вышли 60 дорожных рабочих и 256 единиц техники, в том числе 61 комбинированная дорожная машина и 41 тракторная щетка. Особое внимание уделили вывозу снега и очистке тротуаров. Для противогололедной обработки использовали 225 тонн реагента и 422 тонны песко-соляной смеси.

Сегодня в уборке дорог задействовали 633 дорожных рабочих и 291 единица техники.

Фото: realnoevremya.ru

В ночь на 24 ноября в Казани использовали самое большое количество противогололедных материалов за этот сезон — 111,6 тонны реагента и 678,8 тонны песко-соляной смеси. Из города вывезли 3,1 тыс. тонн снега.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко