Российским адвокатам предоставили бронь от частичной мобилизации

Российские адвокаты получили право на бронирование от частичной мобилизации, сообщил президент общероссийской общественной организации Союз адвокатов России Игорь Трунов.



В Министерстве обороны уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности, сообщает ТАСС.



— Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации по организации этой работы, нормативное и методическое обеспечение данной работы, в адвокатских образованиях, которая должна быть организованна и вестись заблаговременно, — заключил Трунов.

Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели сообщил, что набора в рамках частичной мобилизации больше не нужно.

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Маргарита Головатенко