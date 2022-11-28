Российским адвокатам предоставили бронь от частичной мобилизации
Российские адвокаты получили право на бронирование от частичной мобилизации, сообщил президент общероссийской общественной организации Союз адвокатов России Игорь Трунов.
В Министерстве обороны уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности, сообщает ТАСС.
— Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации по организации этой работы, нормативное и методическое обеспечение данной работы, в адвокатских образованиях, которая должна быть организованна и вестись заблаговременно, — заключил Трунов.
Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели сообщил, что набора в рамках частичной мобилизации больше не нужно.
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