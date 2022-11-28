В Зеленодольском районе Татарстана жители возмутились «тихому» строительству скотобойного цеха — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Летом в нескольких сотнях метров от жилых домов в пгт Васильево в Зеленодольском районе началось строительство скотобойного цеха. Сейчас фундамент уже залит, однако объект никак не огорожен, нет даже его паспорта. Местные жители говорят — это указывает на то, что о стройке хотели молчать до последнего, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



О том, что на месте строят крупное скотобойное предприятие, местные жители узнали недавно. По требованиям СанПиН, убойные предприятия должны располагаться вне населенных пунктов. Жители обеспокоены в том числе экологической ситуацией на заливе Волги.

Руководство района на встрече с жителями указало, что строительство начали по заказу администрации. О недовольствах жителей по этому вопросу якобы не знали — официальных обращений не поступало.

У жителей остались вопросы — проводились ли торги на предоставление участка, кто выиграл тендер на исполнение работ и сколько стоит объект. Жители давно просили построить здесь детскую площадку и футбольное поле — но всегда получали отказ.

Власти на короткой встрече заявили: мнение васильевцев услышали:

— С учетом мнения жителей вчера было принято решение с инвестором и главой администрации района Михаилом Афанасьевым о приостановке данного проекта и переносе его в другое место. Здесь его не будет, фундамент будет демонтирован, — заверил заместитель главы Зеленодольского района Николай Бызин.

Жители написали коллективное обращение к главе района и прокурору республики, поскольку считают, что ущерб участку уже нанесен.

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Маргарита Головатенко