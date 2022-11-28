Педагог казанской школы №153 вошла в десятку лучших учителей России
Учитель изобразительного искусства и технологии школы №153 Кировского района Казани Алевтина Софронова вошла в десятку лучших учителей России.
Об этом стало известно на Всероссийском форуме «Изобразительное искусство в современной школе: культура, образование, развитие», который прошел в Санкт-Петербурге и объединил 300 учителей.
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