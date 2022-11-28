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Педагог казанской школы №153 вошла в десятку лучших учителей России

17:22, 28.11.2022
Педагог казанской школы №153 вошла в десятку лучших учителей России
Фото: realnoevremya.ru

Учитель изобразительного искусства и технологии школы №153 Кировского района Казани Алевтина Софронова вошла в десятку лучших учителей России.

Об этом стало известно на Всероссийском форуме «Изобразительное искусство в современной школе: культура, образование, развитие», который прошел в Санкт-Петербурге и объединил 300 учителей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан

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