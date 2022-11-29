Виталий Устименко рассказал про главные навыки финансового аналитика

Финансовый директор Skillbox, автор курса «Финансовый аналитик» Виталий Устименко рассказал о главных навыках финансового аналитика и ответил на несколько вопросов об этой профессии.



Какие навыки должны быть у финансового аналитика?

В обязанности финансового аналитика входят анализ данных, построение финансовых моделей, прогнозирование и разработка рекомендаций для бизнеса. Для всех этих задач специалисту требуется сильный теоретический и прикладной опыт. В этом контексте я бы выделил владение математическим и статистическим инструментарием, понимание макроэкономических показателей, знания в области корпоративных финансов и инвестиций. Большой объем рабочего времени занимает сбор, анализ и обработка данных о рынках, отраслях, компаниях и их конкурентах.

Поэтому важные навыки — уметь собирать информацию, данные и цифры, интерпретировать их и строить прогнозные финансовые модели. Основная рабочая среда аналитика — приложения для оперирования разными типами документов: таблицами, текстами и базами данных. Необходимо уверенное владение пакетами программ Microsoft Office или Google Документов. А для визуализации данных — программами Power BI, Tableau или их аналогами. Сегодня во многих компаниях от аналитиков также ожидают знаний основ программирования, например на языке Python.

Если говорить о soft-скиллах, в первую очередь хотелось бы выделить критическое мышление. С учетом глобальной нестабильности на многих рынках аналитику важно уметь фильтровать информацию и ориентироваться в ее источниках. Второй важный навык — умение презентовать свою работу. Аналитик в некоторой степени всегда связан с куплей и продажей бизнеса. А для того чтобы что-то продавать, важно уметь об этом говорить.

Сложно ли с нуля войти в профессию? Можно ли выучиться на финансового аналитика бесплатно?

Профессия действительно сложная и требует многосторонней подкованности специалиста. Хорошим стартом станет базовое техническое образование, которое дает человеку мощный математический аппарат. Я бы сказал, что обучиться бесплатно на финансового аналитика скорее нельзя. Как минимум в образование человеку придется инвестировать много своего времени: как в освоение теории, так и в наработку практических навыков. Рекомендую присмотреться к готовым программам, которые позволяют получить качественные знания для дальнейшего трудоустройства в оптимальные сроки. Например, к курсу «Финансовый аналитик» в Skillbox.

Можно ли работать на фрилансе?

Да, можно. Но это не является распространенным форматом работы. Основные карьерные направления аналитиков включают финансовый сектор, консалтинг и работу во внутренних финансовых службах организаций среднего и крупного бизнеса. Первые два варианта являются наиболее популярными вариантами на старте карьеры. Если говорить о фрилансе, то и такая опция сегодня доступна аналитикам. Но она актуальна главным образом для опытных специалистов, которые могут предложить уникальные услуги и качество, обладают сильными связями в индустрии.

На какую зарплату можно рассчитывать?

Финансовый анализ — высокооплачиваемая профессия. Уровень зарплат аналитиков сопоставим с заработком IT-специалистов. Зарплата начинающего аналитика варьируется от 70 000 рублей до 150 000 рублей. Менеджера среднего звена — от 150 000 рублей до 300 000 рублей.



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Диана Фатыхова