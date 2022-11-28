ВКС России высокоточным ударом поразили более ста военных и восемь бронемашин ВСУ

Фото: скриншот видео Минобороны России

Российская военная авиация в Днепропетровской области высокоточным ударом уничтожила более 100 военных ВСУ, сообщает Минобороны страны.

— В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт, уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожено более 100 украинских военнослужащих, — рассказали в ведомстве.

О ситуации по направлениям:

На Купянском направлении ВСУ предприняли попытку атаковать в направлении населенного пункта Куземовка. Украинские подразделения были отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

На Красно-Лиманском направлении огнем российской артиллерии нанесено поражение двум тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления в направлении населенного пункта Червоная Диброва.

На Артемовском направлении ВСУ пытались контратаковать, чтобы остановить наступление российских войск. Нанесением комплексного огневого поражения они были остановлены и рассеяны.

На Южно-Донецком направлении ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ.

Фото: mil.ru

Вчера российские войска уничтожили на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) около 100 иностранных наемников, воевавших на стороне Украины.

23 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики и нарушили переброску резервов ВСУ железнодорожным транспортом.



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Максим Кокунин