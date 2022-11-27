Российские военный уничтожили в ДНР около ста наемников «иностранного легиона»

Российские войска уничтожили на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) около 100 иностранных наемников, воевавших на стороне Украины. Об этом сообщает Минобороны страны.

— В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого «иностранного легиона» уничтожены до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники, — говорится в сводке.

Также в военном ведомстве рассказали о ситуации по направлениям:

На Купянском направлении огнем артиллерии предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении сорваны попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка. В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции.

На Донецком направлении отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Южно-Донецком направлении предотвращены попытки противника восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Шевченко. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60-ти военнослужащих убитыми и ранеными, одна БМП, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей.

Фото: Минобороны России

23 ноября вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики и нарушили переброску резервов ВСУ железнодорожным транспортом.



В министерстве подчеркнули, что ни одного удара по целям в черте Киева российские военные 23 ноября не нанесли:

— Все объявленные Украиной разрушения в Киеве стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах, — сообщили в ведомстве.

В Криворожском районе Днепропетровской области полностью остановлено железнодорожное движение из-за повреждения инфраструктуры, рассказал глава местной военной администрации Евгений Ситниченко.

— Попадание было на территории Криворожского района, Лозоватская община, по железнодорожной инфраструктуре. Было два попадания ракетами, типы ракет устанавливаются. Значительные разрушения, возможности передвижения по железной дороге сейчас нет, — сказал он.

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Максим Кокунин