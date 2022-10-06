Техническая готовность двух мостов обхода Нижнекамска и Челнов составляет 62%

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Общая техническая готовность мостов, строящихся через ручьи на ПК 508 и 511 второго этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, составляет на сегодняшний день около 62%. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Строительство мостов стартовало в феврале 2022 года. За это время рабочие возвели опоры, устроили ригели, насадки, подферменники, смонтировали 66 железобетонных балок пролетных строений и приступили к армированию монолитной плиты пролетного строения.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Для армирования плиты пролетного строения двух мостов протяженностью 79 и 106,8 метра понадобится 285 тонн арматуры. Там уложат гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие.

На участке с 26-го по 55-й км предусмотрено строительство восьми мостов и двух путепроводов. Работы ведутся круглосуточно.

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Проект обхода Нижнекамска и Челнов, строительство которого разделено на три этапа, предусматривает четырехполосную дорогу IБ категории, 11 путепроводов, 10 мостов, пять транспортных развязок и пять пересечений на разных уровнях. Его общая протяженность составит 81 км.

В конце сентября сообщалось, что в Татарстане на третьем этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов приступили к строительству моста через реку Челну. Работы планируется завершить к сентябрю 2024 года.



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Татьяна Демина