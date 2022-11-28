В Казани утром в понедельник наблюдаются пробки в 7 баллов

Фото: скриншот/"Яндекс.Карты"

В Казани утром в пятницу наблюдаются пробки в 7 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии произошли на ул. Фучика, Восстания, на проспекте Универсиады, на проспекте Ямашева сразу три аварии. Движение на этих участках затруднено.

В пробках стоят улицы Марселя Салимжанова, Тихомирнова, Пушкина, Щербаковский пер., Карла Маркса, Бутлерова, Качалова, Гвардейская, Космонавтов, Аграрная, проспект Победы, Мамадышский тракт, Даурская, Танковая.

7-балльные пробки в Казани наблюдались и в пятницу утром. Аварии произошли на ул. Лево-Булачной, ул. Н. Ершова, ул. Арбузова, ул. Декабристов, на Танковом кольце и на ул. Баки Урманче возле Оренбургского тракта.



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Елизавета Пуншева