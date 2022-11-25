В Казани в пятницу утром наблюдаются 7-балльные пробки

Фото: скриншот/"Яндекс.Карты"

В Казани утром в пятницу наблюдаются пробки в 7 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии произошли на ул. Лево-Булачной, ул. Н. Ершова, ул. Арбузова, ул. Декабристов, на Танковом кольце и на ул. Баки Урманче возле Оренбургского тракта. Движение на этих участках сильно затруднено.

В пробках стоят улицы Марселя Салимжанова, Тихомирнова, Гвардейская, Патриса Лумумбы, Аделя Кутуя, Космонавтов, Аграрная, Мусина, Петра Витера, Копылова.

8-балльные пробки наблюдались в столице Татарстана утром и вечером в среду — сложной ситуации на дорогах способствовали неблагоприятные погодные условия. 23 ноября в республике прошли осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя. На дорогах образовались снежные заносы и сильная гололедица.



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Маргарита Головатенко