Татарстан занял 10-е место среди регионов России по числу преступлений экономической направленности
За январь — октябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали всего 2 368 преступлений экономической направленности. По их количеству республика продолжает занимать 10-е место в рейтинге регионов, составленном Генпрокуратурой России.
Лидирует по числу преступлений экономической направленности с начала текущего года Москва — 9 555. Следом идут Краснодарский край, Московская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и Ростовская область.
Добавим, что всего по Татарстану выявлено 885 лиц, совершивших преступления экономической направленности — здесь республика занимает 12 место по России.
Минимальное количество преступлений экономической направленности за первые 9 месяцев 2022 года зарегистрировали в Чукотском автономном округе. Их выявили всего 50, что на 5 больше по сравнению с периодом за январь-сентябрь 2023 года.
За январь — сентябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 2 244 преступления экономической направленности. По их количеству республика занимает 10-е место в рейтинге регионов, составленном Генпрокуратурой России.
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