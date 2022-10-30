Татарстан замкнул десятку регионов-лидеров по числу преступлений экономической направленности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь-сентябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 2 244 преступления экономической направленности. По их количеству республика занимает 10 место в рейтинге регионов, составленном Генпрокуратурой России.

Для сравнения, по итогам января-августа Татарстан занимал 9-ю строчку (2 195 преступлений). За полугодие и первые семь месяцев он находился на 6-м месте.

Лидирует по числу преступлений экономической направленности по итогам января-сентября Москва — 9 083. Следом идут Краснодарский край, Московская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Башкирия, Башкирия, Челябинская и Нижегородская области.

скриншот портала правовой статистики

Минимальное количество преступлений экономической направленности за первые девять месяцев 2022 года зарегистрировали в Чукотском автономном округе. Их выявили всего 45.

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 39 687 преступлений. По их количеству республика занимает 7-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России. Лидером стала Москва.



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Татьяна Демина