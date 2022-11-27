В Севастополе «желтый» уровень террористической опасности продлили до 12 декабря

«Желтый» уровень террористической опасности в Севастополе продлили до 12 декабря. Об этом сообщается на сайте городского правительства.

Отмечается, что в связи с этим правоохранительные органы, органы госвласти и местного самоуправления принимают все необходимые дополнительные меры.

Вместе с этим гражданам рекомендовали контролировать ситуацию вокруг себя, особенно при нахождении в транспорте, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также при посещении образовательных учреждений.

Напомним, в начале месяца «желтый» уровень террористической опасности также продлили в Белгородской области. В данном регионе он действует с 11 апреля.



22 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью три беспилотника ВСУ пытались атаковать город с моря, а атака была отражена.



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Максим Кокунин