Над акваторией Севастополя отбили атаку трех беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью 22 ноября три беспилотника пытались атаковать Севастополь с моря, атака отражена. А сбитые ранее два беспилотника планировали атаковать Балаклавскую ТЭС, сообщил он в своем telegram-канале.



Губернатор отметил, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Пострадавших также нет, заверил Развожаев.

На прошлой неделе, 16 ноября, в Орловской области произошел подрыв нефтебазы, предположительно, после атаки с беспилотника, заявил глава региона Андрей Клычков.



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Илина Хакимова