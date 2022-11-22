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Над акваторией Севастополя отбили атаку трех беспилотников

21:54, 22.11.2022
Над акваторией Севастополя отбили атаку трех беспилотников
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью 22 ноября три беспилотника пытались атаковать Севастополь с моря, атака отражена. А сбитые ранее два беспилотника планировали атаковать Балаклавскую ТЭС, сообщил он в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Пострадавших также нет, заверил Развожаев.

На прошлой неделе, 16 ноября, в Орловской области произошел подрыв нефтебазы, предположительно, после атаки с беспилотника, заявил глава региона Андрей Клычков.

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Илина Хакимова
Происшествия

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