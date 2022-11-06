В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности до 21 ноября
«Желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлили до 21 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
— До 21 ноября на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов, — написал он.
Напомним, на всей территории Белгородской области с 11 апреля действует «желтый» уровень террористической опасности.
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