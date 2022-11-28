Депутат Виталий Милонов: «Суррогатное материнство — это своего рода торговля людьми»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Госдума в начале декабря текущего года примет решение о запрете на услуги суррогатных матерей в России для иностранных граждан. В связи с этим спикер ГД Вячеслав Володин выступил за запрет суррогатного материнства для иностранных граждан, такой же позиции придерживается и депутат Виталий Милонов, сообщили в «РИА ФАН».

— Я считаю, что суррогатное материнство — это своего рода торговля людьми, похожая на рабовладение, с которым человечество порвало сотни лет назад. Суррогатное материнство должно быть запрещено и искоренено в нашей стране, потому что эта порочная практика продажи тела матерей, продажи детей и сам факт купли-продажи человека выглядит бесчеловечно, — считает парламентарий.



Милонов подчеркивает, что оказание подобных услуг по рождению ребенка и дальнейшая «перепродажа» — по его мнению, и есть торговля людьми. Милонов отметил, что это «ужасная, бесчеловечная практика», когда бедные люди рожают для богатых, а те, в свою очередь, «покупают фактически их детей».

Фото: assembly.spb.ru

— Третьи лица, которые дают свои яйцеклетки и сперматозоиды, а после покупают у женщины ребенка, которого она выносила. Это аморально. Проблема существует по всему миру. Проблема касается не самых богатых стран. Богатые иностранцы приезжают и у бедных скупают их собственных детей, — заключил политик.



Тем не менее спикер госдумы поделился мнением, что не видит ничего ужасного в практике искусственного оплодотворения для семейных пар. Он подчеркивает недопустимость продажи человеческих жизней третьим лицам.

Предполагается, что воспользоваться услугами суррогатного материнства смогут только граждане России, состоящие в браке, и женщины, которые по медицинским показаниям не могут родить ребенка, но они должны быть гражданками РФ.

Изменения буду внесены в Семейный кодекс, а также в законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве Российской Федерации».

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Илина Хакимова