Госдума примет запрет на суррогатное материнство для иностранцев в декабре

Госдума в начале декабря текущего года примет решение о запрете на услуги суррогатных матерей в России для иностранных граждан. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

— Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено. <...> Необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря, — говорится в сообщении.

По его словам, торговля детьми недопустима. Он отметил, что за последние несколько лет за рубеж вывезено "45 тысяч младенцев, рожденных суррогатными матерями».

— Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 млрд евро. Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары, — сказал он.

Фото: duma.gov.ru

В ноябре прошлого года группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым подготовили и внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который запрещает иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.

— Мы предлагаем наделить рожденных суррогатными матерями на территории нашей страны детей гражданством Российской Федерации по рождению в случаях, если биологические родители являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, — рассказал Толстой.

Предполагается, что воспользоваться услугами суррогатного материнства смогут только граждане России, состоящие в браке, и женщины, которые по медицинским показаниям не могут родить ребенка, но они должны быть гражданками РФ.

Изменения буду внесены в Семейный кодекс, а также в законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве Российской Федерации».

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Максим Кокунин