«Ак Барс» объявил состав на сегодняшнюю игру с «Сочи»: Александр Радулов — капитан команды
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил состав на сегодняшний домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».
Александр Радулов сыграет в первом звене с Ильей Сафоновым и Дмитрием Воронковым. А нападающий Артем Лукоянов и защитник Марк Янчевский пропустят сегодняшний матч.
- В первом звене выйдут: Кристиан Хенкель, Вячеслав Войнов, Александр Радулов, Илья Сафонов, Дмитрий Воронков.
- Во втором: Никита Лямкин, Кирилл Адамчук, Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев, Кирилл Петров.
- В третьем звене сыграют: Дмитрий Юдин, Никита Евсеев, Станислав Галиев, Кирилл Семенов, Артем Галимов.
- В четвертом: Константин Лучевников, Максим Быков, Дмитрий Кателевский, Никита Дыняк, Кирилл Панюков.
- Вратари: Амир Мифтахов (Тимур Билялов).
Напомним, на этой неделе «Ак Барс» обыграл «Барыс» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Астане на стадионе «Барыс арена».
Счет был открыт еще в первом периоде — шайбу в ворота казахстанской команды забросил нападающий Дмитрий Воронков. Во втором периоде хозяева сравняли счет — отличился Алихан Асетов. Однако в третьем периоде защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов забил гол броском в дальний угол.
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