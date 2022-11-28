Основатель челнинской «пирамиды» СК «Наследие» отсудил 4,5 тысячи евро у РФ

Как стало известно «Реальному времени», Европейский суд по правам человека вынес решение по спору «Ринат Нурисламов против Российской Федерации» — признал незаконным почти 4-летний арест челнинского бизнесмена и депутата, обвиняемого в организации ОПС и хищении у вкладчиков «Сберегательной компании «Наследие» 622 млн рублей.



ЕСПЧ присудил Нурисламову 4,5 тысячи евро, постановив взыскать их с российской казны. Впрочем, решение было вынесено в октябре 2022-го, уже после выхода России из Совета Европы, поэтому вопрос с его исполнением остается открытым. Информация об этом была озвучена в минувшую пятницу в Верховном суде РТ, где рассматривалась жалоба Нурисламова на продление ему запрета определенных действий. Сам обвиняемый участия в заседании не принимал.

Тем временем дело предполагаемого «главаря» ОПС в 1 128 томах уже поступило в челнинский суд. Наряду с Нурисламовым обвинения предъявлены десяти его соратникам, из которых пятеро являются еще и его родственниками.



Как семейное ОПС «наследило» в 11 регионах страны, провернув 1,6 млрд рублей и оставив 2 тысячи потерпевших вкладчиков, — в материале «Реального времени».