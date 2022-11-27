В ряде домов Ново-Савиновского района Казани почти на сутки отключат воду

Во вторник, 29 ноября, в ряде домов Ново-Савиновского района Казани на время отключат водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов, сообщили в МУП «Водоканал».

Так, с 9.00 29 ноября до 6.00 30 ноября воды не будет по адресам:

ул.Адоратского, 2, 2б, 2б/1;

ул.С.Хакима, 62а, 70 (Дворец водных видов спорта);

ул.Четаева, 2/77, 4, 4а, 4б, 4в, 4д;

ул.Чистопольская, 73, 75, 77/2, 79, 79а (детский сад №110), 81, 83, 83а, 85, 85а;

пр.Ямашева, 101, 101 стр., 115а (стадион «Ак барс арена»), 115а корп.1, 2, 3, 115а/1.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в связи с проведением работ по подключению водопровода с 28 по 29 ноября воды также не будет в некоторых домах Вахитовского района города:



ул. Горького, 3, 3 (корп. 1), 4, 4б, 6, 6 (корп. 1), 6а, 7, 9, 9а, 11/2, 12, 12а;

ул. Жуковского, 2/11, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

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Максим Кокунин