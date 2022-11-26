В Казани в понедельник ряд домов Вахитовского района останется без воды

В ряде домов Вахитовского района Казани в понедельник, 28 ноября, ожидается временное отключение воды, сообщили в мэрии города.



В связи с проведением работ по подключению водопровода воды не будет с 9 часов 28 ноября до 5 часов 29 ноября по адресам:

ул. Горького, 3, 3 (корп. 1), 4, 4б, 6, 6 (корп. 1), 6а, 7, 9, 9а, 11/2, 12, 12а;

ул. Жуковского, 2/11, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

24 ноября отключали воду в нескольких поселках Советского района Казани. Это было связано с проведением аварийных работ по замене запорной арматуры и технических трубопроводов на водозаборе «Аки».



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Маргарита Головатенко