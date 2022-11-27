Псковский губернатор сообщил о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу России

Фото: Максим Кокунин

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о попытках беспилотников стран НАТО пересечь государственную границу в регионе.

— Псковская область граничит сразу с тремя государствами, два из них входят в блок НАТО… Сегодня очень любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами, наш президент неоднократно это опровергал… Псковская область тоже неоднократно подвергалась такой натовской политике «добрососедства», — сказал он, выступая на Псковском международном медиафоруме (видео выступления он опубликовал у себя в Telegram-канале).

По его словам, попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами происходили еще до спецоперации на Украине, а сейчас ситуация обострилась еще сильнее.

В конце октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 20 октября. В приграничных с Украиной и новыми регионами регионах введен средний уровень реагирования. Такой режим объявлен в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе.



В Псковской области был введен режим базовой готовности, также как и в Татарстане.

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Максим Кокунин