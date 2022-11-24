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В Казани по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова ограничат движение

21:49, 24.11.2022
В Казани по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова ограничат движение
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани ограничат движение транспорта и пешеходов по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова. В мэрии города объяснили, что это связано с работами на сетях газопровода.

  • С 26 ноября по 11 декабря будет частично закрыта проезжая часть на ул. Васильченко вблизи зданий №1в, 7, 63 и на ул. Восстания рядом со зданием №100 корп.10;
  • С 11 декабря по 31 декабря для движения пешеходов и транспорта будет закрыт участок на ул. Восстания рядом со зданием №80;
  • В это же время закроют часть тротуара по ул. Восстания вблизи здания №83а;
  • На этот же срок частично закроют местный проезд на ул. Кулахметова рядом со зданием №31.

Также в Казани поэтапно ограничат движение по улицам Поперечно-Отарской и Южно-Промышленной, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города. Ограничение связано со строительством сетей напорной канализации с насосной станции для территории проекта планировки «Березовая роща» и микрорайона М-14 в Приволжском районе.

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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