В Казани по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова ограничат движение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани ограничат движение транспорта и пешеходов по улицам Васильченко, Восстания и Кулахметова. В мэрии города объяснили, что это связано с работами на сетях газопровода.

С 26 ноября по 11 декабря будет частично закрыта проезжая часть на ул. Васильченко вблизи зданий №1в, 7, 63 и на ул. Восстания рядом со зданием №100 корп.10;

С 11 декабря по 31 декабря для движения пешеходов и транспорта будет закрыт участок на ул. Восстания рядом со зданием №80;

В это же время закроют часть тротуара по ул. Восстания вблизи здания №83а;

На этот же срок частично закроют местный проезд на ул. Кулахметова рядом со зданием №31.

Также в Казани поэтапно ограничат движение по улицам Поперечно-Отарской и Южно-Промышленной, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города. Ограничение связано со строительством сетей напорной канализации с насосной станции для территории проекта планировки «Березовая роща» и микрорайона М-14 в Приволжском районе.

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Илина Хакимова