Продажи первых автомобилей «Соллерс» стартуют в декабре 2022 года

Фото: кадр видео/пресс-служба Минпромторга России

Продажи первых новых автомобилей «Соллерс» — «Атлант» и «Арго» - стартуют уже в декабре 2022 года, производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023 году, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.



— Программа локализации новой линейки коммерческих автомобилей будет включать в себя производство дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных компонентов, элементов шасси и изделий из пластика. В проекте будет задействован весь текущий персонал завода, — вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров, посетивший предприятие.

Предполагается, что автомобили «Соллерс» заместят ушедший с российского рынка Ford Transit.

«Соллерс» запустила серийное производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго» на территории ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Автомобили «Атлант» оснащены дизельным двигателем 139 л. с. либо 150 л. с. экологического класса Евро 5. «Арго» как компактный автомобиль бескапотной компоновки предназначен для внутригородских перевозок. Предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л. с. Или с бензиновым двигателем 147 л. с. класса Евро 5.

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Маргарита Головатенко