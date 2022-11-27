В Татарстане сегодня ожидается до -10 градусов
В Татарстане сегодня, 27 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода, днем преимущественно без осадков, сообщили в Гидрометцентре по республике.
Максимальная температура воздуха днем составит от -5 до -10 градусов.
Утром местами возможен туман. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. На дорогах гололедица.
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Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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