Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

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Сегодня в Астане проходит инаугурация президента Казахстана — в должность главы государства вступил победивший на выборах Касым-Жомарт Токаев. Церемония состоялась во Дворце Независимости, ее транслировали в эфире республиканских телеканалов и в социальных сетях президентской пресс-службы.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — произнес новоизбранный казахский лидер слова присяги.

На инаугурации присутствовали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, члены правительства, депутаты парламента, аккредитованный в стране дипломатический корпус, а также представители общественности.

Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана в прошлое воскресенье. Согласно итоговым данным ЦИК, президент набрал 81,31% голосов избирателей. На предыдущих выборах главы государства в 2019 году Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

Мария Иванова