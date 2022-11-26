Путин заявил, что Россия добьется своих целей в СВО

Россия вне всяких сомнений добьется своих целей в специальной военной операции на Украине, заявил президент страны Владимир Путин в пятницу на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО.



— [Противники России пытаются] в конечном счете добиться их целей. А мы должны добиваться своих. И мы их добьемся вне всяких сомнений, — приводит его слова ТАСС.

По словам президента, противники России действуют в информационном поле, побуждая людей к деструктивным действиям и пытаясь обесценить благородный порыв защитить людей в Донбассе, Запорожье, Херсоне.

Путин на встрече с матерями военнослужащих заявил, что участники спецоперации на Украине не делят себя на отдельные касты и национальности и помогают друг другу.

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Маргарита Головатенко