Владимир Путин заявил, что участники СВО не делят себя на касты и национальности

Президент России Владимир Путин сегодня на встрече с матерями военнослужащих заявил, что участники спецоперации на Украине не делят себя на отдельные касты и национальности и помогают друг другу.

Глава государства отметил, что российским воинам присуще выполнять долг достойно, а тем более воинам с Кавказа, из Дагестана, где «народ особой закалки».

— Знаю, что ребята там не делят себя на какие-то отдельные, значит, касты, национальности. Все равны, все друг другу помогают и понимают, что от этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь. Вот что очень важно, — сказал он.

Также сегодня президент России назвал информацию оружием борьбы и призвал не доверять информации из интернета.

— Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире всегда так было, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация — это тоже оружие борьбы, — сказал он.



Напомним, в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции. На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах Российской армии или находятся непосредственно в зоне проведения СВО.

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Илина Хакимова