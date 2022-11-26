Исследование: 81% казанцев проходят профилактические медосмотры

81% казанцев прислушиваются к рекомендациям Минздрава, регулярно проходя профилактические медосмотры. Об этом сообщают эксперты сервиса «Авито Работа».

Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, для улучшения здоровья людей необходимо своевременное диспансерное наблюдение и профилактика. Большую роль сыграла комплексная поддержка со стороны государства и работодателей.



Замечено, что в Казани 43% людей заботятся о своем здоровье и проходят диспансеризацию раз в полгода-год.

Людям в возрасте от 18 до 39 лет рекомендуется проходить диспансеризацию раз в три года. По рекомендациям Минздрава людям с 40 лет лучше проходить ее ежегодно.



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанцы также придерживаются полезных привычек, благотворно влияющих на состояние здоровья. Так, 63% жителей стараются больше гулять, 58% — активнее двигаться, 55% — принимать витамины, 53% — правильно питаться, а также 45% — заниматься спортом.

Недавно Кабинет министров Татарстана утвердил размеры затрат и объемы услуг во время проведения обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров работников детских оздоровительных организаций региона на 2023 год.

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Диана Фатыхова