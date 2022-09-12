В Татарстане утвердили затраты на проведение медосмотров работников детских лагерей в 2023 году
Кабинет министров Татарстана утвердил размеры затрат и объемы услуг во время проведения обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров работников детских оздоровительных организаций региона на 2023 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
|Наименование услуги
|Нормативные затраты на одного человека в рублях
|Количество человек
|Периодический медицинский осмотр работников мужского пола
|2 367,94
|218
Предварительный медицинский осмотр работников мужского пола
|2 970,27
|382
Периодический медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет
|2 810,02
|330
Предварительный медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет
|3 412,35
|603
Периодический медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет, проходящих маммографию
|3 110,13
|162
Предварительный медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет, проходящих маммографию
|3 712,46
|212
Периодический медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет, не проходящих маммографию
|2 810,02
|142
Предварительный медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет, не проходящих маммографию
|3 412,35
|24
Постановление вступит в силу с 1 января следующего года.
В Татарстане планируют увеличить затраты на противоэпидемические мероприятия. Согласно проекту постановления Кабмина республики, для одного человека в 2023 году они составят 18,21 рубля.
Затраты будут рассчитываться на одного человека для определения объема субвенций для последующего предоставления бюджетам муниципальных образований.
- На 2024 год — 18,94 рубля;
- на 2025 год — 19,70 рубля.
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