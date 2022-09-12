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В Татарстане утвердили затраты на проведение медосмотров работников детских лагерей в 2023 году

13:25, 12.09.2022
В Татарстане утвердили затраты на проведение медосмотров работников детских лагерей в 2023 году
Фото: realnoevremya.ru

Кабинет министров Татарстана утвердил размеры затрат и объемы услуг во время проведения обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров работников детских оздоровительных организаций региона на 2023 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Наименование услугиНормативные затраты на одного человека в рубляхКоличество человек
Периодический медицинский осмотр работников мужского пола2 367,94218

Предварительный медицинский осмотр работников мужского пола

2 970,27382

Периодический медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет

2 810,02330

Предварительный медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет

3 412,35603

Периодический медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет, проходящих маммографию

3 110,13162

Предварительный медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет, проходящих маммографию

3 712,46212

Периодический медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет, не проходящих маммографию

2 810,02142

Предварительный медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет, не проходящих маммографию

3 412,3524

Постановление вступит в силу с 1 января следующего года.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане планируют увеличить затраты на противоэпидемические мероприятия. Согласно проекту постановления Кабмина республики, для одного человека в 2023 году они составят 18,21 рубля.

Затраты будут рассчитываться на одного человека для определения объема субвенций для последующего предоставления бюджетам муниципальных образований.

  • На 2024 год — 18,94 рубля;
  • на 2025 год — 19,70 рубля.

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Максим Кокунин
ЭкономикаБюджетОбществоМедицина Татарстан

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