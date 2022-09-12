В Татарстане утвердили затраты на проведение медосмотров работников детских лагерей в 2023 году

Кабинет министров Татарстана утвердил размеры затрат и объемы услуг во время проведения обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров работников детских оздоровительных организаций региона на 2023 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Наименование услуги Нормативные затраты на одного человека в рублях Количество человек Периодический медицинский осмотр работников мужского пола 2 367,94 218 Предварительный медицинский осмотр работников мужского пола 2 970,27 382 Периодический медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет 2 810,02 330 Предварительный медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет 3 412,35 603 Периодический медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет, проходящих маммографию 3 110,13 162 Предварительный медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет, проходящих маммографию 3 712,46 212 Периодический медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет, не проходящих маммографию 2 810,02 142 Предварительный медицинский осмотр работников женского пола в возрасте до 40 лет, не проходящих маммографию 3 412,35 24



Постановление вступит в силу с 1 января следующего года.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане планируют увеличить затраты на противоэпидемические мероприятия. Согласно проекту постановления Кабмина республики, для одного человека в 2023 году они составят 18,21 рубля.

Затраты будут рассчитываться на одного человека для определения объема субвенций для последующего предоставления бюджетам муниципальных образований.



На 2024 год — 18,94 рубля;

на 2025 год — 19,70 рубля.



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Максим Кокунин