Tesla отзовет 80 тысяч электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением

В Китае из-за проблем с программным обеспечением и ремнями безопасности Tesla Inc отзывает 80 тыс. электромобилей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Market Watch.

Порядка 67,7 тыс. автомобилей Model S и Model X отзываются в связи с проблемами в ПО, которые могут привести к некорректной работе аккумулятора. Tesla отзовет также 2,74 тыс. импортированных машин Model 3.



Фото: wikipedia.org

В связи с необходимостью корректировки ремней безопасности отзываются еще 10,127 тыс. автомобилей



Напомним, 9 ноября американский предприниматель Илон Маск снова продал часть своих акций в основанном им производителе электромобилей Tesla на общую сумму почти $4 миллиарда.

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Диана Фатыхова