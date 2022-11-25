«Реальное время» приглашает принять участие в открытом дискуссионном клубе «Как инвестировать в кризис: идеи, предложения и советы»
30 ноября состоится очередная встреча дискуссионного клуба «Реального времени» на тему «Как инвестировать в кризис: идеи, предложения и советы»
На мероприятии совместно с экспертами обсудим, как прошел непростой для российского инвестора год и где «спрятать» деньги от инфляции.
Спикеры мероприятия:
• Аркадий Ращектаев, директор Казанского филиала БКС Мир Инвестиций
• Павел Жирунов, заместитель генерального директора по региональному развитию АО «Российский аукционный дом»
• Вячеслав Пимурзин, управляющий партнер компании «Доступный офисный фонд»
Вопросы к обсуждению:
- Инвестиции в недвижимость в городах-миллионниках: какая интереснее — жилая или коммерческая? Какие квартиры и офисы лучше всего покупать с инвестиционными целями? Каковы тренды на рынке? Как меняется цена на них и каковы прогнозы на 2023 год?
- Инвестиции в ценные бумаги: как изменились принципы диверсификации портфеля в условиях геополитической напряженности? Куда вкладываться безопаснее — в гособлигации или в акции компаний? Можно ли продолжать работать на американском фондовом рынке, если да, то каким образом? Возможно ли частному инвестору зайти на фондовые рынки развивающихся стран? Какие отрасли выглядят там интереснее всего?
- Инвестиции в предметы искусства: выгодно ли вкладываться в современное искусство или забытая картина Дега гораздо вернее? Где искать экспертов по «культурному» инвестированию, кто подскажет, что перед нами — бездарная мазня или недооцененный шедевр? Как сегодня выглядит в России этот рынок, достаточно ли он наполнен инвестиционными возможностями и как можно на него выйти?
- Инвестиции в предметы роскоши: какие выбирать? Где их можно хранить — не на полке же в рабочем кабинете? Каков их инвестиционный потенциал? Сложилась ли культура такого инвестирования в нашей стране?
Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация обязательна, ее можно пройти по ссылке.ЭкономикаФинансыИнвестиции Татарстан
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