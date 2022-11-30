30 ноя 2022

Дискуссионный клуб «Как инвестировать в кризис: идеи, предложения и советы»

Дискуссионный клуб «Как инвестировать в кризис: идеи, предложения и советы»

30 ноября 2022 г состоится очередная встреча дискуссионного клуба «Реального времени» на тему «Как инвестировать в кризис: идеи, предложения и советы»

На встрече с экспертами обсудим как прошел год, такой сложный для российского инвестора и где спрятать деньги от инфляции: вкладывать в недвижимость, в золото, предметы роскоши и искусства в акции или в реальный сектор?

Поговорим о новых трендах в инвестиционном мире, о том, как изменилась эта сфера в России и остались ли в ней еще «островки безопасности». О том, что эффективно сберегло состояния россиян в 2022 и во что стоит вкладываться в 2023 — расскажут эксперты.

Вопросы к обсуждению:

  1. Инвестиции в недвижимость в городах-миллионниках: какая интереснее — жилая или коммерческая? Какие квартиры и офисы лучше всего покупать с инвестиционными целями? Каковы тренды на рынке? Как меняется цена на них и каковы прогнозы на 2023 год?
  2. Инвестиции в ценные бумаги: как изменились принципы диверсификации портфеля в условиях геополитической напряженности? Куда вкладываться безопаснее — в гособлигации или в акции компаний? Можно ли продолжать работать на американском фондовом рынке и если да, то каким образом? Возможно ли частному инвестору зайти на фондовые рынки развивающихся стран? Какие отрасли выглядят там интереснее всего?
  3. Инвестиции в предметы искусства: выгодно ли вкладываться в современное искусство или забытая картина Дега гораздо вернее? Где искать экспертов по «культурному» инвестированию, кто подскажет, что перед нами — бездарная мазня или недооцененный шедевр? Как сегодня выглядит в России этот рынок, достаточно ли он наполнен инвестиционными возможностями и как можно на него выйти?
  4. Инвестиции в предметы роскоши: какие выбирать? Где их можно хранить — не на полке же в рабочем кабинете? Каков их инвестиционный потенциал? Сложилась ли культура такого инвестирования в нашей стране?

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