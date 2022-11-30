Дискуссионный клуб «Как инвестировать в кризис: идеи, предложения и советы»

30 ноября 2022 г состоится очередная встреча дискуссионного клуба «Реального времени» на тему «Как инвестировать в кризис: идеи, предложения и советы»
На встрече с экспертами обсудим как прошел год, такой сложный для российского инвестора и где спрятать деньги от инфляции: вкладывать в недвижимость, в золото, предметы роскоши и искусства в акции или в реальный сектор?
Поговорим о новых трендах в инвестиционном мире, о том, как изменилась эта сфера в России и остались ли в ней еще «островки безопасности». О том, что эффективно сберегло состояния россиян в 2022 и во что стоит вкладываться в 2023 — расскажут эксперты.
Вопросы к обсуждению:
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