Спортсмены «Синтеза» завоевали медали во Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду

Спортсмены СК «Синтез» за один день участия во Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду памяти А.Е.Ларюшкина завоевали две медали.



Победу на первом трамплине одержал Никита Шлейхер. В своей лучшей попытке заводчанин исполнил 405С, прыжок из задней стойки, 2.5 оборота вперед, и набрал 68.20 балла. Сумма победителя — 390.10 балла.

Бронзовым призером в этом же виде программы стал Александр Белевцев, его результат — 370.55 балла.

Всероссийские соревнования в Электростали продолжаются. 25 ноября участники разыграют три комплекта наград.

В казанском Дворце водных видов спорта в розыгрыше второго этапа «Игр дружбы» и чемпионата России по короткой воде вчера оказался на пьедестале пловец спортивного клуба «Синтез» Николай Зуев. О том, что он присоединился к клубу, стало известно 24 ноября.



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Маргарита Головатенко