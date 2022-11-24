Пловец Николай Зуев вошел в состав «Синтеза»
Российский пловец Николай Зуев присоединился к спортивному клубу «Синтез», об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Николай Зуев родился в Сыктывкаре 27 июля 2001 года. Плаванием начал заниматься в 6 лет. В 21 год он имеет ряд серьезных достижений: престижный титул — мастер спорта международного класса, входит в четверку сильнейших пловцов на спине в сборной Российской Федерации.
Самые известные победы Николая Зуева:
Первенство Европы по плаванию среди юниоров, 2018 год:
- 4x100 комбинированная смешанная эстафета — золото;
- 4x100 комбинированная мужская эстафета — золото;
- 100 м на спине — серебро;
- 50 м на спине — серебро.
Первенство мира среди юниоров, 2019 год:
- 100 м на спине — серебро;
- 4x100 комбинированный смешанная эстафета — серебро;
- 4x100 комбинированная мужская эстафета — золото;
- Мировой юниорский рекорд на дистанции 4х100м комбинированным стилем, 2019.
Игры дружбы, 2022, первый этап:
- 200 м на спине — золото;
- 100 м на спине — бронза;
- 100 м на спине — серебро.
Чемпионат России:
- В эти дни новобранец СК СИНТЕЗ выступает на втором этапе Игр дружбы в Казани.
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