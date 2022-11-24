Новости спорта

14:30 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Пловец Николай Зуев вошел в состав «Синтеза»

13:39, 24.11.2022
Пловец Николай Зуев вошел в состав «Синтеза»
Фото: sintez-kazan.ru

Российский пловец Николай Зуев присоединился к спортивному клубу «Синтез», об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Николай Зуев родился в Сыктывкаре 27 июля 2001 года. Плаванием начал заниматься в 6 лет. В 21 год он имеет ряд серьезных достижений: престижный титул — мастер спорта международного класса, входит в четверку сильнейших пловцов на спине в сборной Российской Федерации.

Самые известные победы Николая Зуева:

Первенство Европы по плаванию среди юниоров, 2018 год:

  • 4x100 комбинированная смешанная эстафета — золото;
  • 4x100 комбинированная мужская эстафета — золото;
  • 100 м на спине — серебро;
  • 50 м на спине — серебро.

Первенство мира среди юниоров, 2019 год:

  • 100 м на спине — серебро;
  • 4x100 комбинированный смешанная эстафета — серебро;
  • 4x100 комбинированная мужская эстафета — золото;
  • Мировой юниорский рекорд на дистанции 4х100м комбинированным стилем, 2019.

Игры дружбы, 2022, первый этап:

  • 200 м на спине — золото;
  • 100 м на спине — бронза;
  • 100 м на спине — серебро.

Чемпионат России:

  • В эти дни новобранец СК СИНТЕЗ выступает на втором этапе Игр дружбы в Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортВодные виды спорта Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также