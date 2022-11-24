Николай Зуев оказался на пьедестале чемпионата России по короткой воде

Фото: пресс-служба СК "Синтез"

В казанском Дворце водных видов спорта продолжается розыгрыш второго этапа «Игр дружбы» и чемпионата России по короткой воде. Сегодня Николай Зуев, пловец спортивного клуба «Синтез», оказался на пьедестале, сообщает пресс-служба команды.

В финале заводчанин плыл первый этап, преодолев отрезок 50 м на спине за 24:15 секунды. В турнирной таблице второго этапа «Игр дружбы» татарстанцы заняли 4-е место, в чемпионате России — 3-е место с результатом 1:35.17.

Николай Зуев выступал в составе эстафетного квартета сборной Республики Татарстан на дистанции 4 х 50м комбинированным стилем, вместе с Вячеславом Мальковским, Александром Обшаровым и Алексеем Мерзляковым.

Сегодня днем стало известно, что Зуев присоединился к спортивному клубу «Синтез».



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Илина Хакимова