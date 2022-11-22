В Татарстане в ближайшие дни ожидается ледяной дождь

В Татарстане в ближайшие два дня ожидается ухудшение погодных условий, предупредили в Гидрометцентре республики.



На территории региона в среду и четверг, 23 и 24 ноября, возможны осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, местами сильные.

На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица. 23 ноября в республике также ожидаются туман и метель.

Фото: realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в последующие двое суток, в пятницу и субботу, 25 и 26 ноября, погода улучшится. Под влиянием гребня антициклона местами ожидается небольшой снег. Температуры воздуха в ночные часы будут понижаться до 6—11 градусов ниже нуля, максимальные температуры днем ожидаются в диапазоне -2.. -7°С.



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Маргарита Головатенко