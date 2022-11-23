В Казани наблюдаются пробки в 8 баллов

Фото: скриншот/"Яндекс Карты"

В Казани наблюдаются пробки в 8 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе наблюдается не менее семи аварий: на ул. Марселя Салимжанова, ул. Тихорецкой, ул. Тульской, Мамадышском тракте, ул. Академика Арбузова, ул. Гаврилова, еще два ДТП на просп. Ямашева — напротив ТЦ «Парк Хаус» и на мосту недалеко от «Ак Барс Арены» — там несколько машин встали в ряд. Движение на этих участках сильно затруднено.

Стоят в пробках ул. Фатыха Амирхана, ул. Чуйкова, ул. Мусина, ул. Декабристов, ул. Большая Крыловка, пр. Победы, ул. Минская, Сибирский тракт, ул. Аграрная, ул. Космонавтов, ул. Гвардейская, Магистраль 1000-летия ТАССР, ул. Пушкина и ул. Тихомирнова, Горьковское шоссе.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на территории региона в среду и четверг, 23 и 24 ноября, возможны осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, местами сильные. На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица. 23 ноября в республике также ожидаются туман и метель.

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Маргарита Головатенко