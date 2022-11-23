В Казани вечером в среду наблюдаются пробки в 8 баллов
В Казани вечером в среду наблюдаются пробки в 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
В пробках стоит почти весь центр: ул. Пушкина, ул. Лево-Булачная, ул. Габдуллы Тукая, ул. Галиаскара Камала, ул. Карла Маркса, ул. Ташаяк, ул. Татарстан.
Также «красные» участки — на ул. Вишневского, ул. Гвардейской, ул. Аделя Кутуя, ул. Н. Ершова, ул. Ломжинской, на Мамадышском тракте, Сибирском тракте, ул. Новаторов, ул. Ак. Губкина.
Сегодня утром в городе также наблюдались 8-балльные пробки. Красные участки — ул. Фатыха Амирхана, ул. Чуйкова, ул. Мусина, ул. Декабристов, ул. Большая Крыловка, пр. Победы, ул. Минская, Сибирский тракт, ул. Аграрная, ул. Космонавтов, ул. Гвардейская, Магистраль 1000-летия ТАССР, ул. Пушкина и ул. Тихомирнова, Горьковское шоссе.
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