Страны ЕС собираются исключить российский газ из контрактов на совместные закупки

Министры энергетики стран Евросоюза на неформальной встрече в Брюсселе договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Их объем в следующем году должен составить около 15% от объема газохранилищ государств-членов организации, или 13,5 млрд кубометров.

— Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок, — приводят ТАСС слова заявления.

Фото: realnoevremya.ru

В документе также отмечается, что новые правила должны помочь создать «возможности для стран-участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках». Еврокомиссия заявила, что государства обязуются «приобретать через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году».

На этой неделе Еврокомиссия (ЕК) предложила механизм коррекции энергетического рынка, в рамках которого планируется ввести потолок цен на газ в размере €275 за МВт·ч на виртуальном хабе Title Transfer Facility (TTF). Также стало известно, ЕК планирует в ближайшее время представить директиву, которая позволит изымать замороженные на территории ЕС активы российских физических и юридических лиц.



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Илина Хакимова