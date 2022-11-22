ЕК в ближайшее время намерена принять новую директиву о конфискации замороженных российских активов

Еврокомиссия (ЕК) планирует в ближайшее время представить директиву, которая позволит изымать замороженные на территории ЕС активы российских физических и юридических лиц, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает ТАСС.



По его словам, новая директива предоставит право «не только для заморозки, но и для конфискации активов». Отмечается, что с этой же целью Евросоюз добавит обход санкций в список «преступлений в ЕС», что должно позволить разным странам сообщества придерживаться общего подхода к подобным случаям.

— Если мы сможем конфисковать [российские средства], то сможем передавать их украинцам, а к этому мы и стремимся, — сказал Рейндерс.



Как отметил Рейндерс, ЕК намерена принять новую директиву в течение нескольких месяцев и «как можно быстрее перейти к применению» новых возможностей. Отмечается, что если физическое или юридическое лицо будет признано виновным в уклонении от санкций, власти европейских стран смогут конфисковывать активы. Передача подпадающих под санкции активов родственникам или сложно организованной юридической структуре уже может стать поводом для обвинения в попытке обойти санкции.

ЕС заморозил российские активы на общую сумму €68 млрд, сообщает газета Politico со ссылкой на внутренний документ Европейской комиссии. Основная часть активов была заморожена в Бельгии (€50 млрд) и Люксембурге (€5,5 млрд). На эти две страны, а также на Австрию, Ирландию, Италию, Францию и ФРГ приходится более 90% замороженных активов.



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Илина Хакимова