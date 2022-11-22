ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за МВт·ч

Еврокомиссия (ЕК) предложила механизм коррекции энергетического рынка, в рамках которого планируется ввести потолок цен на газ в размере €275 за МВт·ч на виртуальном хабе Title Transfer Facility (TTF). Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в Европарламенте в Страсбурге.

— Сегодня Еврокомиссия продолжила реагировать на продолжающийся энергетический кризис, предложив механизм коррекции рынка для защиты предприятий и домашних хозяйств ЕС от чрезмерно высоких цен на газ в ЕС. Предлагаемый инструмент состоит из потолка страховой цены в размере €275 для деривативов TTF на месяц вперед», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что такой механизм может быть запущен при одновременном выполнении сразу двух условий. Первое — расчетная цена деривата TTF на месяц вперед должна превышать €275 за МВт·ч в течение двух недель. Второе — цена на TTF должна быть выше базовой цены сжиженного природного газа на протяжении 10 торговых дней подряд в течение двух недель.



Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года. Рассчитывается он на один год, однако срок его действия вполне могут продлить и после пересмотра, который должен состояться до ноября 2023 года.



Еврокомиссия (ЕК) планирует в ближайшее время представить директиву, которая позволит изымать замороженные на территории ЕС активы российских физических и юридических лиц, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.



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Илина Хакимова