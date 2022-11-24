Минобороны России запустило горячую линию по выплатам для участников спецоперации

В Министерстве обороны России сообщили, что открыта «Горячая линия» по вопросам финансового обеспечения мобилизованных граждан (добровольцев) в Едином расчетном центре ведомства.



Телефон горячей линии: 8 (800) 737-77-37. Также свой вопрос можно направить на адрес электронной почты erc@mil.ru.

В ведомстве отметили, что горячая линия открыта для «оперативного информирования граждан из числа мобилизованных (добровольцев) в рамках специальной военной операции по вопросам расчетов денежного довольствия».



Денежное довольствие мобилизованным будет начисляться с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы, сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко. По его словам, те, кто прослужил с 1 по 31 октября, получат сумму в размере 195 тысяч рублей. Тем, кто прослужил меньше 31 дня, начисляется сумма меньше, пропорционально прослуженному сроку.

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Илина Хакимова