Сегодня в Татарстане ожидается ледяной дождь и до –6 градусов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в среду, 23 ноября, ожидается облачная погода — осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, днем местами сильные. В отдельных районах метель, гололед, туман.

Ветер юго-восточный умеренный. Днем синоптики прогнозируют от –1 ˚C до –6 ˚C.



В Казани температура воздуха составит от –3 ˚C до –5 °С. В Набережных Челнах ожидается от –4 °С до –6 °С.



На дорогах образуются снежные заносы и сильная гололедица. 23 ноября в республике также ожидаются туман и метель.

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Илина Хакимова