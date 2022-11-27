В Татарстане выполнят работы по благоустройству 47 общественных пространств за 94,6 миллиона рублей

Как стало известно «Реальному времени», в рамках формирования комфортной городской среды на 2023 год в ряде городов и поселков Татарстана выполнят работы по благоустройству 47 общественных пространств. Так, на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации власти республики выделят 94,6 миллиона рублей. Обновление коснется центральных улиц, парков, а также набережных и озер.



Проекты будут готовы до третьего марта если не будет войны

Заказчиками работ являются Главинвестстрой и Главстрой Татарстана. Исполнитель обязуется по заданию на проектирование выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию в объеме, достаточном для ведения работ, с получением всех необходимых согласований и заключений госэкспертизы.

Полный перечень работ и услуг необходимо выполнить до 3 марта 2023 года.

Среди прочих условий контракта стоит отметить, что в случае если проектная документация предусматривает при проведении работ поставку товаров, в отношении которых правительством России установлен запрет (товары, производящиеся в иностранных государствах), то она должна содержать и их отдельный перечень.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вместе с этим в договоре присутствует пункт «обстоятельства неопреодолимой силы». Согласно нему, стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, ограничений, связанных с эпидемией, нормативных правовых актов, изданных неожиданно для сторон. Стороны должны известить друг друга о возникновении и прекращении таких обстоятельств в течение трех дней.

От улицы в Апастово до вуза в Казани

В перечень объектов, попадающих под обновление, вошли:

Набережная имени Фикрята Табеева, 1 очередь — Набережные Челны, ул. Фикрята Табеева.

Ленинский парк, 1 очередь, — Агрыз, ул. Вокзальная.

Аллея Героев, 1 очередь — пгт.Балтаси, ул. Ленина.

Карстовое озеро, 1 очередь — село Верхний Услон, ул. Пролетарская и ул. Ленина.

Шишкинские пруды, 2 очередь — Елабуга, ул. Набережная.

Набережная с пляжной зоной, 1 очередь — Менделеевск, ул. Карла Маркса.

Культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага», 2 очередь — село Билярск.

Центральная площадь, 4 очередь — Буинск, ул. Розы Люксембург.

Парк у стадиона «Лесокомбинат», 3 очередь — пгт. Васильево, ул. Волжская.

Набережная Нурминки, 4 очередь — Кукмор.

Кукморские витрины. Ревитализация центральных городских улиц — Ворошилова и Ленина, 2 очередь, Кукмор.

Улица Советская, 1 очередь — Лаишево.

Парк имени Ленина, 3 очередь — Мензелинск, ул. Карла Маркса.

«320 ступеней к истории: вдоль по Троицкой», 3 очередь — Тетюши, ул. Троицкая и ул. Ленина.

Городская набережная реки Кама «Наречье», 2 очередь — Чистополь, ул. Бутлерова.

Парк «Прибрежный», 2 очередь — Набережные Челны, пр. Чулман.



Фото: realnoevremya.ru

Набережная Черной, 3 очередь — Азнакаево.

Набережная Манаузки, ул. Озерная, микрорайон «Манауз», 1 очередь — Азнакаево.

Общественное пространство у Дома культуры — пгт Аксубаево, ул. Советская, Ленина и Романова.

Благоустройство набережной озера Иске Идель, 2 очередь — село Актаныш, ул. Центральная.

Сквер «Спортивный», 3 очередь — село Базарные Матаки, ул. Восточная.

Бульвар по ул. Ризы Фахретдина, 3 очередь — Альметьевск.

Городское озеро, ул. Булгар, 2 очередь — Альметьевск, ул. Булгар.

Набережная Табарка, 3 очередь — пгт. Апастово.

Татарские предания — в город старой дорогой по ул.Коммуны, 3 очередь — Арск.

Каркас общественных пространств 27 микрорайона «Соединяя Бавлы», 3 очередь — Бавлы, 27 микрорайон.

Пруд по ул. Школьная, 2 очередь — село Старое Дрожжаное, ул. Аптечная.

Сквер «Юный Корабел», 1 очередь — Зеленодольск, ул. Комарова.

Улица Кайбицкой, улица Галиева, 1 очередь — село Большие Кайбицы.

Парк «Мэхэббэт» 3 очередь — Лениногорск, ул. Набережная.

Парк Спортивный, 3 очередь — село Муслюмово, ул. Пушкина.

Сквер у Дома культуры, 2 очередь — село Новошешминск, ул. Заливная.

Парк «Кондурча», 3 очередь — Нурлат.

Фото: realnoevremya.ru

Улица Кариева, 1 очередь — Нурлат.

Парк по улице Приозерная, 1 очередь — деревня Званка.

Пляж «Чулман-Яр», 2 очередь — пгт. Рыбная Слобода.

Парк по ул. Г. Тукая, 1 очередь — пгт. Богатые Сабы.

Место проведения сельских праздников на реке Мензеля, 1 очередь — село Сарманово, ул. Энергетиков.

Благоустройство социально-культурного центра города «Болгар Спасский», 2 очередь — Болгар, ул. Ленина.

Центральный парк, ул. Садовая, 1 очередь — село Тюлячи.

Набережная карьера, 2 очередь — село Абсалямово.

Заинск, Парк «Молодежный».

Лаишево, Культурно-рекреационный кластер «Белые горы».

Мамадыш, Парк экстремальных и зимних видов спорта.



Благоустройство территории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный институт культуры», расположенного по адресу: Казань, Оренбургский тракт, д.3.

Благоустройство пешеходной зоны на пересечении улиц Ульянова-Ленина и Тихомирнова в Казани.

Благоустройство центральных улиц пгт. Апастово.

За 2022 год в Татарстане обновят 59 общественных территорий

Напомним, в Татарстане с начала этого года ведутся работы по благоустройству 59 общественных территорий — 34 из них уже завершены. Также в республике обновляются 1 212 дворов, работы выполнены уже в 1 209.



Для сравнения: в 2021 году в Татарстане благоустроили 1 132 территории, из которых 58 общественных и 1 074 дворовые.

Отдельно стоит отметить, что в регионе завершены работы уже на 30 проектах-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 по 2022 год Татарстан подал 62 конкурсные заявки для участия во Всероссийском конкурсе, 38 из них стали победителями. В настоящее время восемь проектов 2021 года находятся в процессе реализации. Общая сумма выделенных из федерального бюджета средств на проекты победителей конкурса составляет 2,526 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в этом году на мероприятия по благоустройству общественных пространств Казани было выделено 940,7 млн рублей. Из них 406 млн приходится на федеральный бюджет, а остальная часть на региональный.



Также в октябре Минстрой Татарстана сообщил, что в республике завершилось благоустройство 33 объектов в районах республики. В Казани работы закончены на шести объектах. Среди них — скверы «Аллея ветеранов Великой Отечественной войны», «Сад рыбака», озеро Чайковое, сквер на улице Академика Парина, сквер 100-летия образования строительной отрасли, первый этап парка у ЖК «Светлая долина».



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Максим Кокунин