В Татарстане в 2022 году благоустроят 59 территорий и 1,2 тысячи дворов

В Татарстане с начала 2022 года благоустроят 59 общественных территорий — 34 из них уже завершены. Также благоустройство проведут в 1212 дворах, сейчас работы выполнили в 1209. Благоустройство проводят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщает проектная дирекция России.



В 2021 году в Татарстане благоустроили 1132 территории, из которых 58 общественных и 1 074 дворовые. Дворовые территории благоустраивают за республиканский счет.

В регионе завершены работы уже на 30 проектах-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 по 2022 год Татарстан подал 62 конкурсные заявки для участия во Всероссийском конкурсе, 38 из них стали победителями. В настоящее время восемь проектов 2021 года находятся в процессе реализации. Общая сумма выделенных из федерального бюджета средств на проекты победителей конкурса составляет 2,526 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко