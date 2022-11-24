Основатель ФК «КАМАЗ» Валерий Четверик займется развитием большого футбола в Мордовии

Основатель ФК «КАМАЗ» Валерий Четверик займется созданием нового футбольного клуба в Мордовии — он подписал контракт на развитие большого футбола в республике. Напомним, сейчас Четверик — советник главы республики Артема Здунова по вопросам спорта.



Предполагается, что команда стартует со Второй лиги в сезоне 2023–2024 года:

— В 2018 году проходил чемпионат мира по футболу, эта инфраструктура обязательно должна быть задействована. Здесь очень хорошие дети, юноши, центр подготовки. Но дети растут, они должны стремиться к лучшему, к команде мастеров, к вершине пирамиды. Сейчас мы выстраиваем структуру, штатное расписание. Подготовка идет полным ходом, — прокомментировал Четверик Chelny-biz.ru.

Стадион «Мордовия Арена», принимавший ЧМ-2018, ранее остался без большого футбола — одноименный клуб, игравший в РПЛ, расформировали. Это стало поводом для приглашения заслуженного тренера России.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко