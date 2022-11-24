Банк ЗЕНИТ запустил новый кредит на исполнение контракта

Фото: предоставлено пресс-службой банка «Зенит»

Банк ЗЕНИТ начал выдавать кредиты на исполнение контракта по ускоренной процедуре. Банк возьмет на себя финансирование затрат, что позволит представителям малого и среднего бизнеса не выводить средства из оборота компании. Кредит подходит для госзакупки в рамках 44/223-ФЗ, 615-ПП и участия в закупочных процедурах коммерческих контрактов.



Банк ЗЕНИТ оформляет продукт с минимальным пакетом документов. Максимальная сумма составляет 30 млн рублей, срок — 3 года. График погашения соответствует графику поступления средств по контрактам, что максимально удобно. Кредит доступен как действующим, так и новым клиентам Банка ЗЕНИТ.



«Экспресс-кредит — универсальный инструмент для решения целевых задач бизнеса. Ведь продукт позволяет привлечь необходимые ресурсы для выполнения контракта в кратчайшие сроки. Он пользуется спросом у бизнеса: Банк уже провел первые кредитные выдачи», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Фото предоставлено пресс-службой банка «Зенит». Реклама. Токен: Pb3XmBtzszp7MggPAXLRtz8Yq1faZFFEfupgm8i

В Банке ЗЕНИТ собраны все инструменты для работы с госзакупками. Клиенты банка могут открыть спецсчет, получить банковскую гарантию в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ/615-ПП РФ как на участие в торгах, так и на исполнение контракта, а также получить коммерческую гарантию, обеспечивающую исполнение коммерческого контракта.

